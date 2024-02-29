İstanbul’da jigolo vaadiyle 26 kişiye 575 bin TL vurgun yaptılar Erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişiyi 575 bin lira dolandıran 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

İnternet siteleri üzerinden yaşanan dolandırıcılık olayına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, jigolo olmak için bir siteye üye olan çok sayıda kişinin dolandırıldığı yönünde ihbar aldı.

Jigolo olmak için para ödediler

İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmada siteye üye olan erkeklerin bir süre sonra bazı kişiler tarafından telefonla arandığını, işe alınmaları için kendilerinden 3 bin dolar komisyon istendiğini, jigolo olmak isteyen kişilerin bu paraları ödediği halde bir geri dönüş alamadığını belirledi.

Görüntülerle tehdit edildiler

Bir süre sonra bu kişilerden premium üyelik için yeniden para istendiği, bu kez jigolo olmak isteyen kişilere kadın gönderildiği, kişilerin birlikte olduğu anların ise kamerayla kayıt altına alındığını tespit eden polis, mağdurların görüntülerle tehdit edildiğini saptadı.

Operasyon için düğmeye basıldı

Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı ofisin Büyükçekmece’de olduğunu belirleyen polis ekipleri, bir süre bu çağrı merkezini takip etti.

Çağrı merkezinde gündüz hareketliliğin arttığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

575 bin liralık vurgun

Adreste yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin lira nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 kişinin şüpheliler tarafından toplamda 575 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

8 kişi tutuklandı

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8’i tutuklandı.

Hedef kotalarını tutturamayanlara ceza

İncelenen materyallerde şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği tutturamayanların ise cezalandırıldığı, bilgisayarları açık bırakanların 100 dolar ödediği, ayrıca mağdurlarla ilgili notlar alındığı da ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)