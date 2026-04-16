Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmenin eşi konuştu

Türkiye'nin ciğerleri yandı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan olay tüm ülkeyi derinden sarstı.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silahla okula girerek öğrencilere ateş açtı.

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken bu kişilerden birinin öğretmen kalanlarının ise öğrenci olduğu aktarıldı.

13 kişinin ise yaralandığı yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖĞRETMEN KENDİNİ ÖĞRENCİLERİNE SİPER ETTİ

Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği öğrenildi.

Görev yaptığı okulda öğrencileriyle kurduğu güçlü bağ ve mesleğine olan düşkünlüğüyle bilinen Ayla Kara’nın öğrencilerin üzerine kapanarak kurşunlara karşı siper olduğu bilgisi, yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ayla Kara'nın cenazesi Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aileye sarılıp yalnız bırakmadı.

EŞİ 'GURUR DUYUYORUM' DEDİ

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, konuştu.

Acılı eş, "Gurur duyuyorum, Hiç hesapta kitapta yoktu ama hayalleri vardı. Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

"EV YAPTIRACAKTIK, MEZARI GELDİ"

Eşinin şehri ve okulunu çok sevdiğini ifade eden Kara, "Buraya ev yaptıracaktık ama ancak mezarı geldi.

Allah'ım şehitlik mertebesine ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN ÖLDÜ, BABASI TUTUKLANDI

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli olayın ardından intihar etti.

Mersinli'nin gözaltına alınan babası Uğur Mersinli tutuklanırken annesinin ise serbest bırakıldığı açıklandı.

OKULLARDA TEDBİRLER ARTIRILDI

Öte yandan yaşanan vahim olayın ardından ülke genelinde tüm okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayın karanlık tarafının kalmayacağını ve gerekli bütün adımlarım atılacağını söyledi.