Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni detaylar: Katliamın büyümesini aşçı önledi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir silahlı saldırı gerçekleşti.

14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babasına ait 5 adet tabanca ve 7 şarjör ile okula gelerek iki farklı sınıfa girdi ve rastgele ateş açtı.

Saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRIYI PLANLADIĞINA DAİR BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dijital incelemelerine göre, saldırgan İsa Aras Mersinli katliamı günler öncesinde planlamaya başladı.

Bilgisayarında 'yakın dönemde büyük bir eylem' gerçekleştireceğine dair bir belge ele geçirildi.

OKULA GİRİP RASTGELE ATEŞ AÇTI

Sabahçı öğrencilerin dağılma vakti sırasında saldırgan çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla okula girdi.

Önce bahçede, ardından iki sınıfa girerek ateş açtı.

Öğrenciler panik içinde camlardan atlayarak kaçmaya çalıştı.

SİLAH SESLERİNİ DUYUP OKULA KOŞTU

Silah seslerini duyan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak görev yapan Necmettin Bekçi, evinin balkonundan öğrencilerin camlardan kaçtığını görünce hemen okula koştu.

Arka kapıdan girerek merdivenlerde saldırgana müdahale etmeye çalışan öğretmen ve görevlilere katıldı.

"AMACIM BAŞKALARINA ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMEKTİ"

Necmettin Bekçi, eline geçen bir bıçakla saldırganın kaçmasını engellemek için hamle yaptı.

Saldırgan sağ arka bacağından kesici alet yaralanması aldı; büyük damar hasarı ve dış kanama sonucu etkisiz hale getirildi.

İfadesinde "Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti." diyen Bekçi, saldırganı uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı olarak tanımladı.

"SESLERİ DUYUNCA 4. KATTAKİ EVİMDEN NASIL İNDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Bekçi yaşadıklarını CNN Türk'e şu sözlerle anlattı:

"Ben Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Spor Bakanlığı personeliyim. Az öncede bakanım aradı sağ olsun destek oldu bize. 15 gün yıllık izin almıştım ben. Gün içerisinde de bir hastane işimiz vardı.

Hastaneye gittim geldim. Öğlen 12 buçuk gibi okulun arka tarafında bulunan evimde otururken sesleri duymaya başladım. İlk olarak yandaki inşaattan gelen çekiç sesleri zannettim. Sesler artınca balkona çıktım. Baktım çocuklar okulun pencerelerinden atlıyorlar. 'Eyvah!' dedim. 4'ücü kattaki evimden nasıl indiğimi hatırlamıyorum."

''AFFET BENİ AFFET' DİYE BAĞIRIYORDU"

"Okula girdiğimde iki öğretmenimiz ve bir kantincimiz vardı. Saldırganla mücadele ediyorlardı. Saldırganın üzerine atladık ters kelepçe yaptık. Polis arkadaşlar gelene kadar yerden kaldırmadık. Çok farklı bir çırpınış yaşandı orada. 'Affet beni affet' diye bağırıyordu.

Kalkmaya çalıştı. Biz de 'Bu bir terör eylemidir.' dedik. Üzerinde canlı bomba olabilirdi. O an için ne olduğunu bilemiyorduk. Bizi de patlatabilirdi diye düşündük. Sonrasında polis arkadaşlar gelince biz zanlıyı polis arkadaşlara teslim ettik."

"ORADAKİ ÇOCUKLAR, HEPİMİZİN ÇOCUĞU"

"O arada ben kendi çocuklarımı aramaya başladım. Çocuklarımın biri ana sınıfına gidiyor diğeri 6. sınıfa gidiyor. Biri alt katta diğeri üst katta. Oğlumun çantasını görüp kendisini göremeyince 'İyi kaçmış' dedim. Aşağı indim kızımı almaya sağ olsun öğretmenimiz çocukları küçük taburelerin altına saklamış. Kızımı oradan aldım. Sonrasında Alper'ini bulduk diye haber aldım. Oğluma kendini tuvalete kilitleyerek kaçmış.

Oğlumun sınıfından iki arkadaşı vefat etti. Oradaki çocuklar hepimizin çocuğu, sahip çıkmalıyız. Artık aynı okula çocuklarımı yollayamam."

"HATIRLADIĞIM KADARIYLA BİR DEFA BIÇAĞI BACAĞINA SALLADIM"

Bununla birlikte Anadolu Ajansı'na da açıklamalarda bulunan Necmettin Bekçi olayları sırasında yaşananları şu ifadelerle aktardı:

Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim. Okulun arka kapısından, kantin bölümünden bina içerisine girdim. Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm.



Ben de yardım etmek ve şahsın başka birisine zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı. Görünüş itibarıyla yaşını tahmini 25-30 olarak düşündüm.

"AMACIM ŞAHSIN KAÇMASINI ÖNLEMEKTİ"

"Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim. Şahsın elimizden kurtulmaya çalışması üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarıyla bir defa bıçağı bacağına salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum.

Bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkasına zarar vermesini önlemekti.

Bu sırada görevli polisler geldi. Ben de kalkarak sınıfta bulunan yaralı çocuklara yardım etmek için şahsı polislere bırakıp buradan ayrıldım."

KAN KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı.

Saldırgan, otopsi raporuna göre bıçak yaralanmasına bağlı kanama sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

DİĞER YARALILARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

Saldırgan etkisiz hale getirildikten sonra Necmettin Bekçi, diğer vatandaşlarla birlikte yaralı öğrencilere yardım etmek için sınıflara yöneldi.

Kendi çocukları da okuldaydı; oğlu tuvalete saklanarak kurtulurken, kızını okuldan aldı.

Bekçi'nin hızlı ve cesur müdahalesinin katliamın daha da büyümesini önlediğini ve can kaybının artmasını engellediğini değerlendiriliyor.

SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

Bekçi'nin kendi çocuklarının okulda olduğunu bilerek saniyeler içinde harekete geçmesi dikkat çekti.

Velilerin öfkeyle saldırgana yöneldiği anda bile kontrolü kaybetmeden müdahale ettiği belirtildi.

BABA TUTUKLANDI, ANNENİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Saldırganın emekli emniyet mensubu babası Uğur Mersinli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Annenin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve dijital materyallerdeki incelemenin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından Kahramanmaraş genelinde eğitime iki gün ara verilirken, güvenlik tedbirleri ise artırıldı.

Soruşturma kapsamında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltılar da gerçekleşti.