İstanbul'da kaçak alkol operasyonu: 3 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, 28 Ekim 2025'de kargo firması aracılığıyla sevk edilmeye çalışılan toplam 980 litre hacmindeki etil/metil alkol olduğu değerlendirilen sıvılara el konuldu.

DEPODA ARAMA YAPILDI: ÇOK SAYIDA KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Devam eden soruşturma kapsamında, Çatalca'da olduğu tespit edilen depoda, 1 Kasım 2025'te arama gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarında; 10 bin 500 litre etil/metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvı, 6 adet karbon filtreleme cihazı, 375 kilogram karbon, 1 adet elektrikli şeritleme cihazı, 1 adet elektrikli paketleme/streçleme cihazı, 2 adet hava kompresörü, 1 adet 8 nozollu dolum makinesi, üzerinde herhangi bir marka ibaresi bulunmayan 5 litrelik 768 adet boş teneke, siyah renkli ve üzerinde herhangi bir marka etiketi bulunmayan 5 litrelik 420 adet boş bidon ile üzerinde 'Eclipse' ibaresi bulunan 2 bin adet etiket ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Depoda bulunan 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.