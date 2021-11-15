İtalya’ya gitmek üzere hazırlanan bir tırın dorsesine halatı kesip girdikten sonra kutular arasında saklanan kaçak göçmenler, Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde fark edilerek yakalandı.

Ülkelerinden kaçarak yasa dışı yollar ile Türkiye’ye giren kaçak göçmenler, Avrupa’ya gidebilmek için ticari ürünler taşıyan tırları hedef aldı.

İstanbul’da bulunan bazı kaçak göçmenler, Erenköy Gümrük Müdürlüğü’ne gelen ve işlemler için beklemek üzere park edilen tırların dorsesine gece saatlerinde girmeye başladı.

Dorsenin açılmaması için mühürlenen ve çekilen halatı kesen kaçak göçmenler, bir çengelli iğne benzeri aparatla halatı tekrar bağlayarak kesilmemiş görüntüsü vermeye, ardından girdikleri dorsenin içerisindeki kutuların arasına saklanarak yolculuk etmeyi göze aldı.

Tır şoförleri, Gümrük Müdürlüğü’ndeki ve limanda yapılan denetmelerde yakalanan kaçak göçmenlerin kendilerini zan altında bıraktığını, kimi zaman mahkemelik olduklarını kimi zaman da işlemlerinin 8-9 saat geciktiğini belirtti.

KUTULARIN ARASINDAN ÇIKTILAR

Geçtiğimiz cuma günü, tır şoförlerini mağdur eden bu olaya bir yenisi daha eklendi.

İtalya’ya gitmek üzere hazırlanan bir tırın dorsesine girip kutular arasında saklanan baba ve oğul kaçak göçmenler, Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde fark edilerek yakalandı.

İstanbul’da kaçak göçmenler, halatını kesip bindikleri tırın dorsesinde yakalandı VİDEO



“BUNU EKİP HALİNDE YAPIYORLAR”

Tırlarının içerisine kaçak göçmenlerin gizlice girdiğini belirten tır şoförü Hüseyin Hazar, “Gümrükte bunlar mühürleniyor. Mülteci geliyor buradan ve yandan halatı kesiyor. Bunu ekip halinde yapıyorlar. Arabaya bindikten sonra halatı bağlıyorlar. Bizim haberimiz olmuyor.





“İNSAN KAÇAKÇISI DİYE SİCİLİNE İŞLENİYOR”

Bunlar yakalandığında yine bizim başımız yanıyor. Savcılığa gitmen gerekiyor. İnsan kaçakçısı diye siciline de işleniyor. En az 8 saat boyunca limanda bu nedenle bekliyoruz.

“KEDİ KÖPEĞİN ZOR GİRECEĞİ YERE GİRMİŞ”

Ertesi akşam arkadaşın başına geldi. Makinenin içine girmiş. Kedi köpeğin zor gireceği yere o girmiş. Makinenin altından yukarıya çıkmış.” dedi.