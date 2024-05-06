Acun Ilıcalı bu kez montuyla gündemi yıkıp geçti! Fiyatı 20 yılın acısını çıkarmış… Yaptığı her açıklama ile gündemin nabzını tutmayı başaran Acun Ilıcalı bu kez giydiği mont ile gündeme bomba gibi düştü. 20 yıldır montunun olmadığını söyleyen Ilıcalı’nın giydiği montun fiyatı dudak uçuklattı…

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Hem iş hayatı hem de özel hayatıyla sık sık medyanın gündeminde olan Acun Ilıcalı tüm dikkatleri yeniden üzerinde topladı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “Dertten çok param var” sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüş ve adından bir hayli söz ettirmişti.

Ayrıca Ilıcalı açıklamasının devamında, “Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki. Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Kışın Dominik'teyim" ifadelerini de yer vermesinin ardından montunun fiyatı ile şaşkına çevirdi.

20 yılın acısı çıkmış…

20 yıldır montunun olmadığını ve takım aldıktan sonra montu olduğunu belirtmesinin ardından Ilıcalı’nın ünlü bir markaya ait olan o montunun 71.900 TL’lik fiyatı dudak uçuklattı.