İstanbul'da kadın turiste külah oyunuyla taciz kamerada

Türkiye'de kadın turistlere yönelik taciz olayları gündemden düşmüyor...
Geçtiğimiz gün Marmaris'te turistleri rahatsız eden çıplak meşaleli dans gösterileri çok konuşulmuştu.
Bu görüntülerden sonra harekete geçen yetkililer, gerçekleştirilen denetimlerde 12 işletmeye mühür vurmuşu.
Bu skandal görüntülere bugün bir yenisi daha eklendi.
KADIN TURİSTİ TACİZ ETTİ
İstanbul Beyoğlu'nda bir dondurmacı, bir kadın turiste külah oyunu yapmaya başladı.
Kadın turist, külahı almaya çalışırken tacize uğradı.
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından dondurmacı büyük tepki çekti.
DONDURMACI MÜHÜRLENDİ
Ardından Beyoğlu Belediyesi ekipleri, işletmeyi mühürledi.