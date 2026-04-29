İstanbul'da eşinin tartıştığı sürücüyü tehdit edip otomobiline zarar verdi: 183 bin TL ceza

Trafikte sürücülerin hoşgörü ve sabır yerine gösterdiği uygunsuz davranışlar, büyüyerek kontrolden çıkabiliyor.

Geriye ise gereksiz yere yaşanan tartışmalar, kavgalar ya da can ve mal kayıplarına kadar gidebilen, daha kötü sonuçlar kalıyor.

Bunlara bir örnek İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı.

TRAFİKTEN ÇIKMAK İÇİN KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek isteyen kadın sürücü, yoğun trafikten çıkmak için karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen Z.E. ile karşı karşıya kalan kadın ile sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

DURUMU EŞİNE BİLDİRİNCE, TARTIŞMA ALEVLENDİ

Çocuğunu hastaneye yetiştirmek için şerit değiştirdiğini söyleyen kadın ile Z.E. arasındaki tartışma büyüyünce kadın, durumu eşine bildirdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen kadının eşi A.E. ile O.B., Z.E. ile tartışmaya devam etti.

SÜRÜCÜYE TEHDİTLER SAVURUP, OTOMOBİLİNE ZARAR VERDİLER

Kadın çocuğunu hastaneye götürmek için olay yerinden ayrılırken, A.E. ve O.B., Z.E.'yi tehdit ederek otomobiline zarar verdi.

O anlar Z.E. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

183 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadın sürücünün işlemleri sürerken, A.E. ve O.B.'ye 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve 'yayaların trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak' maddelerinden toplam 183 bin 492 lira ceza uygulandı.

Şüphelilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün trafikten men edildi.