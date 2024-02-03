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İstanbul'da kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştı

İstanbul'da kadını zorla taksiye bindirmeye çalıştı Kadıköy'de bir şahıs kolundan tuttuğu kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı. Çevredekiler de araca bindirilen kadını kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.