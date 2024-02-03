İHA
İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde bir şahıs kolundan tutarak çekiştirdiği kadını zorla ticari taksiye bindirmeye çalıştı.
Çevredekiler ise kadını kurtarmaya çalıştı.
Şahıs ile kadını kurtarmaya çalışan vatandaşlar arasında arbede yaşandı.
Kadını zorla araca bindirmeye çalıştı: Etrafa küfürler yağdırdı
O sırada şahsın hem kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara hem de kadına küfürler ettiği görüldü.
Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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