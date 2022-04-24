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- İstanbul'da kafasına taş atılan polis memuru yüksekten düşerek şehit oldu
İstanbul'da kafasına taş atılan polis memuru yüksekten düşerek şehit oldu
- 24.04.2022 - 07:09
İstanbul, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında, Polis memuru Zafer Mat Balatta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı.
Yüksekten aşağıya düştü
Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı. Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü.
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Kurtarılamadı, şehit oldu
İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Polisin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.