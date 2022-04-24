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İstanbul'da kafasına taş atılan polis memuru yüksekten düşerek şehit oldu

İstanbul'da kafasına taş atılan polis memuru yüksekten düşerek şehit oldu

İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir taş sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşerek şehit oldu.