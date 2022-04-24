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    İstanbul'da kafasına taş atılan polis memuru yüksekten düşerek şehit oldu

    İstanbul Fatih’te aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen polis memuru şahıs tarafından başına atılan bir taş sonucu ikinci katın merdivenlerinden düşerek şehit oldu.
    • 24.04.2022 - 07:09
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    İstanbul'da kafasına taş atılan polis memuru yüksekten düşerek şehit oldu

    İstanbul, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rıfai Sokak’ta saat 02.30 sıralarında, Polis memuru Zafer Mat Balatta aranan şahsın evinin önüne gelerek beklemeye başladı.

    Yüksekten aşağıya düştü

    Şahsın evinin önünde beklediği esnada aranan şahıs tarafından kafasına bir cisim atıldı. Atılan cismin darbesiyle polis memuru Zafer Mat ikinci kat merdivenlerden aşağı düştü.

    Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polis memurunu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

    İstanbul da kafasına taş atılan polis memuru yüksekten düşerek şehit oldu #1

    Kurtarılamadı, şehit oldu

    İHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırıldığı esnada bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Düşmenin etkisiyle başının çeşitli kısımlarından darbeler alan polis memuru hastanede de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Polisin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.


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