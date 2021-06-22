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İstanbul'da kafeye baskın: 11 kişiye 38 bin lira ceza

İstanbul'da kafeye baskın: 11 kişiye 38 bin lira ceza

Denetim yapılan kafede koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira para cezası kesilirken, mekan ise mühürlendi.