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- İstanbul'da kafeye baskın: 11 kişiye 38 bin lira ceza
İstanbul'da kafeye baskın: 11 kişiye 38 bin lira ceza
Denetim yapılan kafede koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye 38 bin 159 lira para cezası kesilirken, mekan ise mühürlendi.
- DHA
- 22.06.2021 - 13:49
- Güncelleme : 22.06.2021 - 13:53
İstanbul'da Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında halen devam edilen içkili mekanların yüzde 50 kapasite ile 07.00 - 21.00 saatleri arasında açık olabileceğini ön gören düzenleme kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Saat 22.00'de başlatılan denetimler saat 03.00'e kadar devam etti.
AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLEN MEKANA BASKIN
Merkez Mahallesi Reşatpaşa Caddesi'nde alkollü restoran olarak faaliyet gösteren işletmenin saat 03.00’te açık ve içerisinde 11 kişinin bulunduğu belirlendi.
Avcılar'da eğlence mekanına koronavirüs baskını VİDEO
38 BİN LİRA CEZA
Bu kişilere bin 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden toplam 38 bin 159 TL idari para cezası kesildi.
İş yeri de mühürlendi.