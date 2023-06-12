İstanbul'da kahvehaneyi tarayan saldırganlar yanlış kişiyi öldürdü Beyoğlu'nda bir kahvehaneyi tarayarak kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün'ü yanlışlıkla öldüren, hasımları Cüneyt Yılmaz'ı yaralayan motosikletli 2 saldırgan yakalandı.

DHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Caddesi'nde 6 Haziran'da meydana gelen olayda başlarında kask bulunan, plakası olmayan bir motosikletle gelen iki şüpheli, kahvehaneye ateş açtı.

1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Açılan ateş sonucu kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün (64) vurularak hayatını kaybederken, Cüneyt Yılmaz yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı.

Yanlış adamı öldürdüler

Şüphelilerin gerçek hedefinin Cüneyt Yılmaz olduğu, Mehmet İlhan Ergün'ün yanlışlıkla öldürüldüğü öğrenildi.

Şüpheliler yakalandı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların peşine düştü.

2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü incelenerek şüpheliler, Küçükçekmece'ye kadar takip edildi. Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.C.C.(23) ile M.F.D.(24) gözaltına alındıl.

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin, uyuşturucu almak için geldiklerini bu sırada bir kişinin elini beline götürmesi üzerine panikleyip, ateş ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.