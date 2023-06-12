İstanbul'da kahvehaneyi tarayan saldırganlar yanlış kişiyi öldürdü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Ömer Hayyam Caddesi'nde 6 Haziran'da meydana gelen olayda başlarında kask bulunan, plakası olmayan bir motosikletle gelen iki şüpheli, kahvehaneye ateş açtı.
1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Açılan ateş sonucu kapıda oturan emekli Mehmet İlhan Ergün (64) vurularak hayatını kaybederken, Cüneyt Yılmaz yaralandı.
Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı.
Yanlış adamı öldürdüler
Şüphelilerin gerçek hedefinin Cüneyt Yılmaz olduğu, Mehmet İlhan Ergün'ün yanlışlıkla öldürüldüğü öğrenildi.
Şüpheliler yakalandı
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların peşine düştü.
2 gün içinde yaklaşık 600 kamera görüntüsü incelenerek şüpheliler, Küçükçekmece'ye kadar takip edildi. Burada yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.C.C.(23) ile M.F.D.(24) gözaltına alındıl.
Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin, uyuşturucu almak için geldiklerini bu sırada bir kişinin elini beline götürmesi üzerine panikleyip, ateş ettiklerini anlattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.