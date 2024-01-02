İstanbul’da kalaşnikoflu çatışma 15 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı 2 grubun otomobil ile seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla çatışmasında çıkan kurşunlardan biri 15 yaşındaki kız çocuğuna isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız hayatını kaybetti.

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DHA

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde silah sesleri yükseldi.

Gündüz saatlerinde 2 grubun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı.

Otomobille seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla çatışarak sokakları savaş alanına çeviren grup, film sahnelerini aratmadı.

Tabanca ve kalaşnikof bulundu

Cadde boyu süren çatışmada kurşunlar 2 eve, bir caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.

Şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Olay yerine intikal eden polis, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Otomobillerde yapılan aramada kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi.

Öte yandan çıkan çatışmada kurşunlar iki kişiye isabet etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kör kurşunun kurbanı oldu

Yaralılardan biri de 15 yaşındaki Büşra Polat oldu. Genç kız sokaktan geçerken vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için hummalı çalışmalara devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)