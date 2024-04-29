Çocuklar Duymasın’ın Cimcime Merve’si Öykü Güven’i gören tanıyamıyor! Koca genç kız olmuş… Bir dönemin efsane yapımlarından olan Çocuklar Duymasın ile tanınan yüzler arasında olan Öykü Güven değişimiyle görenleri şaşırttı. Çocuklar Duymasın’ın Cimcime Merve’si bakın şimdi nasıl bir genç kız olmuş…

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Unutulmayan diziler arasında ilk sıralarda yer alan Çocuklar Duymasın günümüzde de sıkça izlenen eski diziler arasında yer alır.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı dizi ile birçok oyuncuda hafızalara kazınmayı başarmıştır.

Yayınlandığı dönemde reyting rekortmeni olan dizide ile tanınan isimlerin şimdiki halleri oldukça merak ediliyor. Bu isimler arasında olan ve dizide Cimcime Merve adlı karaktere hayat veren Öykü Güven yıllar içinde öyle bir değişmiş ki görenler tanıyamıyor.

Şimdilerde 20 yaşlarında bir genç kız olan Öykü Güven sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

İşte, Cimcime Merve’nin şimdiki hali…