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İstanbul'da kamyoncu tartıştığı sürücünün aracına sopayla saldırdı

İstanbul'da kamyoncu tartıştığı sürücünün aracına sopayla saldırdı Sultangazi'de bir kamyon şoförünün aracını park etmeye çalışan sürücünün otomobiline sopayla saldırdığı anlar çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.