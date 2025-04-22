İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sahibi olduğu iş yerinin önüne aracını park etmeye çalışan sürücü, sokağı tıkayınca seyir halindeki bir kamyon sürücüsü yoluna devam edemedi.
Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı.
OTOMOBİLE SOPAYLA SALDIRDI
Tartışmanın sona ermesinin ardından iş yeri sahibi aracını park edip oradan ayrılırken, kamyonet şoförü ise yanına aldığı sopayla geri döndü.
Şüpheli kamyon sürücüsü park halindeki otomobile zarar verdi.
O ANLAR KAMERADA
Otomobilin camını ve aynasını kıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızla ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından otomobil sahibi, polis merkezine giderek şikayetçi olurken Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı.
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