İstanbul’da kanser ilaçlarını yurt dışına satamadan yakalandı

Yüklü miktarda kanser ilacını ‘hastalara verilmiş’ gibi gösterip, el altından yurt dışı piyasaya sürmeye çalışan şüpheli, yakalandı. Polis, yakalanan şüphelinin arkasındaki şebekeyi araştırıyor.

Kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan 600’e yakın kanser ilacının bir kişi tarafından Hindistan, Malezya ve Afrika ülkelerine göndermek üzere olduğu istihbaratını alan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

300 miligramlık 598 adet kanser ilacıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheliyi tespit eden emniyet ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul polisi tarafından 15 Haziran’da Kadıköy’de bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON

Nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin yürütülen operasyonda, hastalara verilmesi gereken ve piyasa değeri 23 milyon lira civarında olduğu saptanan 600’e yakın kanser ilacı ele geçirildi.

Ele geçirilen ilaçların, sadece hastanelerde kişiye özel verildiği, eczanelerde yasal olarak satışı yapılmadığı kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDI

Kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan söz konusu ilaçların, yurt dışında farklı ülkelere yasa dışı yollarla çıkartılması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Ülke dışına çıkarılmadan ele geçen ilaçlar ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken; yakalanan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.