Kartal sahil yolunda 5 kişi, yolun karşısına 'birdirbir' oynayarak geçti. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Kartal ilçesinden geçen sahil yolunda, Kartal İskelesi önündeki ışıklara gelen 5 genç, çevredekileri şaşkına çeviren bir olaya imza attı.

OYUN OYNAYARAK GEÇTİLER

Gençler, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına 'birdirbir' oynayarak geçti.

Işıklarda duran otomobil sürücüleri ise gençlerin önlerinden geçmesini bekledi.

O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİLER

Gençlerin tehlikeli oyunu trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilirken, koşarak sahil şeridine geçen gençler bir süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul'da karşıdan karşıya 'birdirbir' oynayarak geçen gençler VİDEO





