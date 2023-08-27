İstanbul'da katlı otoparktaki araçların üzerine yangın tüpü sıkıldı Katlı otoparka giren 4 çocuğun ikinci katta bulunan büyük yangın tüplerini alarak rastgele araçlara sıkmasının ardından araçların üzeri ve otopark beyaza büründü.

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DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde önceki gün Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Adapark Katlı Otopark'a giren 4 çocuk ikinci katta bulunan yangın tüplerin rastgele araçlara sıktı.

Yaklaşık 100 aracın bulunduğu katta sıkılan yangın tüpleri nedeniyle, zeminde ve araçların üzerinde beyaz bir tabaka oluştu.

Otoparkta oluşan beyaz duman, aracını alan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Otopark temizlendi

Çocukların tespit edilerek polis tarafından yakalandığı ifade edilirken, beyaza bürünen katta sabah saatlerinde temizlik çalışması yapıldı.

Görevliler otoparkta beyaza bürünen araçları ve zemini yıkayarak temizledi.

"Aracım bir alt katta olduğu için bende yok"

Aracını sürekli olarak otoparka bırakan Gökhan Terzioğlu, şunları ifade etti:

Orta katta bir çalışma var ama bilmiyorum neyin çalışması. Bir tozlanma var, hem yerleri temizliyorlar hem de arabaları yıkıyorlar. Aracım bir alt katta olduğu için bende yok. Aracımı sadece hafta sonları çıkarıyorum, iki senedir buradayım şimdiye kadar olmadı.

"Yabancı birinin içeriye girmemesi lazım"

Aracı ikinci katta bulunan Özgür Özomay ise şunları söyledi: