İstanbul'da "kaynak" yapanlara polis engeli

İstanbul'da bitmek bilmeyen bir trafik sorunu var...

Trafik sorunu, kurallara uymayan sürücüler ile katlanılmaz bir hale geliyor.

Trafiği en fazla etkileyen ise kaynak yapmaya çalışan sürücüler...

Trafik akışında bazı sürücülerin 'uyanıklık' yapmaya çalıştığı görülüyor.

TRAFİKTEN "SIYRILMAYA" ÇALIŞIYORLAR"

Diğer sürücüler kurallara uyarken bu sürücüler, çeşitli yöntemlerle trafikten sıyrılmayı deniyor.

KAYNAK YAPAN SÜRÜCÜLER TRAFİĞİ DAHA ÇOK KİLİTLİYOR

Sürücüler, emniyet şeridi ve bağlantı yollarını kullanarak 'kaynak' yapmaya çalışıyor.

SIK SIK KAVGA ÇIKIYOR

Kaynak yapmaya çalışan sürücüler ise trafiği daha çok kilitliyor ve diğer sürücülerin de sinirlerini bozuyor.

Bu nedenle İstanbul'da trafikte sık sık kavgalar çıkıyor...

'UYANIK' SÜRÜCÜLERE POLİS ENGELİ

Trafik polisi ise bu 'uyanık' sürücülere geçit vermiyor.

İstanbul'da trafik polislerinin kuralları ihlal eden araçları tek tek durdurduğu anlar gündem oldu.

Kaynak denemeleri, trafik polislerinin müdahalesiyle engellendi.

CEZALARI DA ARTTI

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirenler, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürenler, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını kara yolu üzerinde durduranlar, 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılıyor.

Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınıyor, araçlar 30 gün süreyle trafikten menediliyor.