DHA

İstanbul trafiğinde hareketli anlar yaşandı.

Olay bu kez, dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi.

Kaza yapan sürücülerden yol istedi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hattında sefer yapan İETT otobüsü, Çavuş Caddesi'nde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle bir süre durdu.

Otobüs şoförü, kaza yapan sürücülerden kendisine yol vermelerini istedi.

Sinirlerini şoförden çıkardılar

Buna sinirlenen 3 kişi, ön kapıdan otobüse girerek şoföre saldırdı.

Saldırganlar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şoföre saldırı anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)