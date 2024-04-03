DHA
İstanbul trafiğinde hareketli anlar yaşandı.
Olay bu kez, dün akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi.
Kaza yapan sürücülerden yol istedi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hattında sefer yapan İETT otobüsü, Çavuş Caddesi'nde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle bir süre durdu.
Otobüs şoförü, kaza yapan sürücülerden kendisine yol vermelerini istedi.
Sinirlerini şoförden çıkardılar
Buna sinirlenen 3 kişi, ön kapıdan otobüse girerek şoföre saldırdı.
Saldırganlar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
Şoföre saldırı anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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