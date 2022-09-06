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    İstanbul'da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi

    İstanbul’da trafik kazası yapan bir kadın, araçta bulunan cins köpeğinin ise yardıma gelen şahıslar tarafından çalındığını iddia edip yardım istedi.
    • 06.09.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:35
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    İstanbul'da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi

    İstanbul'da dün saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde gece saatlerinde cadde üzerinde otomobiliyle seyreden Lena A., virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kaza sonucu sürücü Lena A. ve arkadaşı Ayşe B. hafif şekilde yaralandı.

    'Olay yerine gelen şahıslar köpeğimi çaldı' iddiası

    Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Taburcu olmalarının ardından Ayşe B., “Oskar” ismindeki “Pomeranian” cinsi köpeğinin kazadan sonra olay yerine şahıslar tarafından çalındığını iddia etti.

    İstanbul'da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi VİDEO

    Yardım istedi

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili açıklama yapan Ayşe B., sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak bulunması için yardım istedi.

    İstanbul da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi #1

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