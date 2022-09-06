- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi
İstanbul'da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi
- 06.09.2022 - 11:31
- Güncelleme : 06.09.2022 - 11:35
İstanbul'da dün saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde gece saatlerinde cadde üzerinde otomobiliyle seyreden Lena A., virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarına savruldu. Kaza sonucu sürücü Lena A. ve arkadaşı Ayşe B. hafif şekilde yaralandı.
'Olay yerine gelen şahıslar köpeğimi çaldı' iddiası
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Taburcu olmalarının ardından Ayşe B., “Oskar” ismindeki “Pomeranian” cinsi köpeğinin kazadan sonra olay yerine şahıslar tarafından çalındığını iddia etti.
İstanbul'da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi VİDEO
Yardım istedi
İHA'nın haberine göre olayla ilgili açıklama yapan Ayşe B., sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğraflarını paylaşarak bulunması için yardım istedi.