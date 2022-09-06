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İstanbul'da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi

İstanbul'da kaza yaptığı araçtan köpeğinin çalındığını söyledi

İstanbul’da trafik kazası yapan bir kadın, araçta bulunan cins köpeğinin ise yardıma gelen şahıslar tarafından çalındığını iddia edip yardım istedi.