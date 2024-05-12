Sağlık personeline saldırının adresi bu kez İstanbul oldu...
10 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Özkul acil serviste sedyenin üstünde beklediği sırada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi.
Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
Doktor Işık ile hasta yakınları koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırmaya başladı.
Şüpheliler gözaltına alındı
Kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırırken polis ekipleri doktora saldıran Özkul ve B.Ö.'yü gözaltına aldı.
Saldırı anı kamerada
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış