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İstanbul'da kazada yaralanıp hastaneye kaldırıldı: Müdahale eden doktora saldırdı

İstanbul'da kazada yaralanıp hastaneye kaldırıldı: Müdahale eden doktora saldırdı Sedyeden kalkarak kendisine müdahale eden doktora saldıran genç ve yakınlarının o anları kameraya yansıdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.