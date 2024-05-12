DHA

Sağlık personeline saldırının adresi bu kez İstanbul oldu...

10 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özkul acil serviste sedyenin üstünde beklediği sırada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi.

Sedyeden kalkıp doktora saldırdı

Doktor Işık ile hasta yakınları koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırmaya başladı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırırken polis ekipleri doktora saldıran Özkul ve B.Ö.'yü gözaltına aldı.

Saldırı anı kamerada

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)