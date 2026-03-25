Mustafa Çiftçi: Nevruz'da terör örgütü propagandası yapan 209 kişi gözaltına alındı

Baharın gelişi, birlik ve kardeşliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Bu kapsamda, İstanbul'da da bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik sırasında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüpheliler, mercek altına alındı.

EMNİYET DÜĞMEYE BASTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile istihbarat Şube Müdürlüğü birimleri tarafından, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon neticesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım eden şahısların katılımı ile düzenlenen 'Nevruz' etkinlikleri kapsamında örgüt propagandası yaptıkları anlaşılan bazı kişiler tespit edildi.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 209 OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan açıklamada, bugün itibariyle 27 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Nevruz etkinlikleri kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve örgüt propagandası suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam gözaltı sayısının 209 olduğu açıklandı.

"PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞANLARA MÜSAADE ETMİYORUZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Nevruz'un bu topraklarda asırlardır birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Ancak bu ortak değerlerimizi istismar ederek provokasyon peşinde koşanlara asla müsaade etmiyoruz." dedi.

"SÜRECİ BALTALAMAYA ÇALIŞANLAR GEREKEN CEVABI ALACAKLAR"

Devam etmekte olan 'Terörsüz Türkiye' süreci konusunda provokasyonlara izin vermeyeceklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; bugünlerde stratejik önemi daha iyi anlaşılan 'Terörsüz Türkiye' sürecimizi baltalamayı amaçlayan bu tür tahrikler, bizden gereken cevabı mutlaka alacaktır.