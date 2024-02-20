İstanbul'da kediyi öldüren sanık yeniden yargılanacak Başakşehir'de yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasına itiraz kabul edilirken sanığın yeniden yargılanmasına karar verildi.

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DHA

İstanbul'un Başakşehir’de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmış ve 8 Şubat 2024 tarihindeki Keloğlan, "Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Cezada indirim ve hükmün geri bırakılması kararı

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirmişti. Mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat meydana gelmiş olması gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti.

Savcılıktan itiraz geldi

Mahkemenin cezayı ertelemesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti kararında, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarına yer verdi. Heyet, Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık İbrahim Keloğlan’a verdiği cezayı hatırlattı. Mahkemede, olaya ait görüntülerde sanığın site sakinleri tarafından beslenen kediyi asansörde görmesi üzerine kediye tekme atarak saldırdığı belirtildi.

Kedinin asansörden kaçmasının ardından sanığın da peşinden giderek koridorda sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekmelediği vurgulandı. Kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirerek yaklaşık 5 dakika boyunca kovalayıp tekmeleyip, üzerine basarak ezip ölümüne neden olduğu aktarıldı.

Mahkemeden 'orantılı ceza verilemdi' tespiti

Heyet, sanık İbrahim Keloğlan’nın suçunu kabul etmesi ve görüntülerde de "Evcil hayvanı kasten öldürmek" suçunun sabit olduğuna değindi. Heyet, ısrarlı takip ederek 5 dakika boyunca acımasızca ve zalimce muamelede bulunarak kedinin ölümünde kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi ve yoğunluğu göz önüne alınarak temel ceza belirlenirken üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği belirtildi. Heyet, ayrıca TCK 3. maddesine aykırı olacak şekilde işlenen suçun ağırlığıyla orantılı ceza verilmediğini aktardı.

"Caydırıcı cezai yaptırım vurgusu"

Mahkeme, sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönündeki kararını değerlendirmesinde ise Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarında vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu, işlenen suçla verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayacak caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağını ifade etti.

Mahkeme değerlendirmesinde, "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörüyle yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır.

Bu kapsamda sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yeniden yargılama kararı

Mahkeme, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 8 Şubat’ta vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına edilen itirazı kabul ederek kararın kaldırılmasına hükmetti. Heyet, dosyanın yeniden yargılama yapması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilmesine karar verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Keloğlan hakkında, Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşadığı sitede 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında site sakinleri tarafından beslenip bakılan kediye asansörde tekme attığı, koridora kaçan kediyi kapıları kapatarak kaçmasını engelledikten sonra defalarca tekmeleyerek öldürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Kamera kayıtlarında kediyi asansörden çıkıp kovaladığı ve tekmelediği görülen sanık Keloğlan, 4 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Savcılık, Keloğlan hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)