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    İstanbul’da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara operasyon

    İl genelinde gece saatlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışmalar yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla, birçok şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 09:23
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    İstanbul’da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı.

    Operasyonlar kapsamında gece saatlerinde, belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi.

    Birçok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    KAÇARKEN ÇATIDA MAHSUR KALDI

    Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 53.Sokak'ta yapılan bir operasyonda ise, 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede bulunan Sami Kavaklı isimli kişi, polisin geldiğini görünce kapıyı açmadı.

    Kavaklı, apartmanın çatısına çıkıp kaçmaya çalışırken, yan taraftaki binanın çatısında mahsur kaldı.

    Kavaklı, itfaiye erleri tarafından kurtarılıp polis ekiplerine teslim edildi.

    İstanbul’da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara operasyon #1

    16 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

    Eyüpsultan ilçesine bağlı Çırçır Mahallesi Güzel Sokak üzerinde oturduğu tespit edilen, hakkında başta gasp olmak üzere çok sayıda suçtan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan bir kişi de operasyon sonucu yakalanan gözaltına alındı.

    OPERASYONLAR GECE BOYU DEVAM ETTİ

    Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonlar, gece boyu devam etti.

    İstanbul’da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara operasyon #2

    İstanbul’da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara operasyon #3

    İstanbul’da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara operasyon #4

    İstanbul’da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara operasyon #5

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