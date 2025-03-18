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DHA

İstabul Sarıyer'de bulunan eski karakol olduğu öğrenilen 3 katlı ahşap binada çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Alev alev yanan binada hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

İtfaiye ekipleri adrese ulaşarak müdahaleye başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

ALEVLER 2 SAATİN SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bina kullanılamaz hale geldi.

YANGININ SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda yangın öncesine 11 kişilik ekibin binada izinsiz klip çekimi yaptığı ve bu sırada içtikleri sigarayı ahşap binanın içine attıkları için yangın çıktığı belirlendi.

Klip çekimi yaptığı anlaşılan Barış Koçak ve yanındaki 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, müzisyen Barış Koçak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.