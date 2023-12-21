İstanbul'da komşu kavgasında silahlar konuştu: 4 tutuklu Beylikdüzü bölgesinde komşular arasında çıkan tartışmada tansiyon yükselince olay silahlı kavgaya döndü. Bir kişi bacağından yaralanırken, olaya karışan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Dün öğle saatlerinde K.A., A.G., A.A., A.A. ile M.K. ve İ.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce silahlar konuştu ve olayda M.K. bacağından vuruldu.

M.K'nin, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir gün önce eşi tartıştı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada K.A.'nin eşi ile M.K. ve İ.A.'nın olaydan bir gün önce tartıştıkları tespit edildi.

Olaya karışan K.A., A.A., A.G., A.A., ve İ.A. gözaltına alınırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ile bir adet havalı tabanca da ele geçirildi.

4 kişi tutuklandı

Şüphelilerden A.G., A.A., K.A. ve A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)