İstanbul'da kopya anahtar hırsızlığı! Park halindeki aracı götürdüler Akşam annesine giden Ezgi Özçelik, aracının kapısının önünde olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Hayatının şokunu yaşayan Özçelik kopya anahtar hırsızlığını ise "Yedek anahtarı varmış gibi, arabayı çalıştırıyor. Sanki daha önce araca binmiş, onu kullanmış gibi alıp götürüyor" sözleriyle anlattı.

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İHA

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşayan Ezgi Özçelik, oğluyla birlikte annesine gitti.

Aracını evin önüne park eden Özçelik, sabah saatlerinde hayatının şokunu yaşadı.

Gece saatlerinde evin bulunduğu sokakta dolaşan maskeli bir şahıs, önce etrafı gözetledi.

Ardından kendi arabasıymış gibi rahat tavırlarla aracın başına gelen hırsız, yanındaki anahtarla kapıyı açıp aracı çalıştırdı.

500 bin TL değerindeki araçla kaçtı

Sabah çocuğunu hastaneye götürmek için dışarı çıkan Ezgi Özçelik, aracının yerinde olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Özçelik, şoku atlattıktan sonra güvenlik kameralarını izlediğinde bir şahsın aracı anahtarla çalıştırıp götürdüğünü gördü.

Bir çocuk annesi, kamera görüntüleriyle beraber polis karakoluna giderek, şikayetçi oldu. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kopyalama anahtar yöntemini özetledi

2010 model aracı bir sene önce aldıklarını ve yedek anahtarının olmadığını söyleyen araç sahibi Ezgi Özçelik, “İşten çıktım, aracımı park ettim, park ettiğim yer işlek bir yerdi. Kameradan gördüğümüz kadarıyla, biri çok rahat bir şekilde sanki anahtarı varmış gibi alıp götürüyor. Sabah oğlumu doktora götürecektim, baktığımda araba yoktu. Polise başvurduk, komiserler bile şaşırdı, yedek anahtarı varmış gibi, arabayı çalıştırıyor.

Sanki daha önce araca binmiş, onu kullanmış gibi alıp götürüyor. Bizim düşüncemiz, yedek anahtarı vardı da bize mi vermediler? Çünkü biz aracı alırken bize yok denildi. 500-600 değerindeydi. Söyleyebileceğimiz herkese söyledik, gören duyan olursa bize haber verirse çok sevinirim” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)