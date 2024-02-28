İstanbul'da kör kurşunun hedefi oldu: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Kuzenleriyle konuşurken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden gencin ölümüne sebep olan sanıklar hakkında, çıkarıldıkları mahkemece ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

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DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde korkunç cinayetin kurbanı olan 16 yaşındaki gencin katilleri için istenen ceza belli oldu.

Diyarbakır'dan çalışmak için İstanbul'a gelen Kendal Yıldız, ailesine yardımcı olmak için kebapçıda işe başladı.

Yıldız, 19 Kasım 2022 tarihinde işten çıkarak kuzenlerinin çalıştığı yere gitti.

Kalabalığa doğru ateş açtılar

Sokağın girişine geldiğinde motosikletli iki kişiden biri, hedef gözetmeden kalabalığa doğru ateş etti.

Kurşun o sırada olay yerine gelen Kendal Yıldız'ın başına isabet etti.

Yıldız kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ve görgü şahitlerinin ifadelerinden şüpheliler Barış Gündüz ve Yunus Emre Aydın'ı tespit etti.

Şüpheliler yakalandı

Motosikleti kullanan şüpheli Yunus Emre Aydın yakalanırken, Barış Gündüz olaydan 12 gün sonra yakalandı.

Barış Gündüz 1 Aralık 2022'de tutuklanırken, Yunus Emre Aydın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya, tutuklu sanık Barış Gündüz getirilirken şikayetçi Recep Deniz, Konya'dan görüntülü olarak duruşmaya katıldı.

Müşteki Recep Deniz, olay tarihinde kuzenleriyle iş yeri önünde bulunduklarını, iki şahsın motosiklette geçtiklerini ve sanık Barış Deniz'in kendilerine dik dik baktığını söyledi.

Şikayetçi olmadı

Aralarında "Ne bakıyorsun" tartışması yaşandığını anlatan Deniz, sanığın daha sonra yeniden motosikletle gelerek silahla ateş ettiğini gördüğünü, olay nedeniyle şikayetçi olmadığını belirtti.

Mütalaadan

Duruşma savcısı mütalaasında, 19 Kasım 2022 tarihinde saat 02.38 sıralarında sanığın kaldırım kenarında oturan mağdurlarla tartıştıktan sonra "Bekleyin orada geliyorum" diyerek küfrettiğini, daha sonra yine motosikletiyle gelerek ruhsatsız tabancayla ateş ettiğini, orada bulunan Kendal Yıldız'ın başından vurularak öldüğünü belirtti.

Avukatı beraatini istedi

Mütalaada, sanığın "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, mağdurlara yönelik eylemleri yönünden beraati, hakaret suçundan şikayet olmaması nedeniyle düşme kararı verilmesi talep edildi.

Diğer sanık Yunus Emre Aydın hakkında ise maktule yönelik öldürmeye yardım suçundan beraatine karar verilmesi istendi.

"En üst hadden ceza verilmesini talep ederiz"

Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz, "Çocuk mağdurlar yönünden kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da sanığın cezalandırılmasını istiyoruz. Maktul yönünden ise en üst hadden ceza verilmesini talep ederiz." dedi.

"Bir daha alkol kullanmayacağım"

Söz verilen sanık Barış Gündüz, "Motosikleti ben kullanıyordum. Nişanlıyım, olay nedeniyle çok pişmanım. Bir daha alkol kullanmayacağım. Öldürme kastım yoktu. Sadece korkutmak istemiştim." diyerek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay, Barış Gündüz'ün arkadaşının kullandığı motosikletle 19 Kasım 2022 tarihinde saat 02.38 sıralarında Sofular Caddesinden geçerken kaldırımda duran şikayetçiler Recep Deniz ve Musa Yıldız'a "Ne bakıyorsun" diyerek laf atması üzerine başladı.

Laf atılan şikayetçilerin, "Sana bakmadım, ağabeyimle konuşuyorum" cevabı üzerine şüpheli Gündüz, yine "Ne bakıyorsun" diye yanıt verdi. Bu kez şikayetçi Mehmet Yıldız araya girerek "Senlik bir şey yok, kendi aramızda konuşuyoruz" diye cevap verdi.

Aldığı bu cevaba "Bekleyin siz, geliyorum" diyen şüpheli Gündüz, küfürler ederek ayrıldı. Barış Gündüz, bir süre sonra bu kez Yunus Emre Aydın'ın kullandığı motosikletle olay yerine geri döndü.

Ateş açtı

Yine aynı cadde üzerinde motosikletle geçtikleri sırada şüpheli Gündüz, yanında getirdiği ruhsatsız silahıyla şikayetçilerin bir arada bulunduğu yere doğru bir el ateş etti.

Kurşun genç çocuğa isabet etti

Kurşun sonrası küfür de eden şüpheli Gündüz, olay yerinden motosikletle kaçtı.

Gündüz'ün sıktığı kurşun, kendisiyle herhangi bir tartışması olmayan ve olay yerine sonradan gelmiş olduğu anlaşılan 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın başına isabet ederek ölümüne neden oldu.

Ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi

Şüpheli Barış Gündüz hakkında "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Hakaret" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından da toplam 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapsi istendi.

Gündüz'e yardım ettiği öne sürülen şüpheli Yunus Emre Aydın'ın ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" ve üç kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan toplam 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)