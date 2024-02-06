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İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü Neslihan Ö. isimli kadının sevgilisi ve eski eşi arasında çıkan kavgada eski eş silahla vurularak yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.