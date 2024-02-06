İstanbul'da korkunç cinayet: Eski eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde eski eşinin sevgilisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti.
Neslihan Ö., sevgilisi Ayhan Burdur ile Karakoç'un işletmesine geldi.
Tartışma hararetlenerek kavgaya döndü
Burdur ve Karakoç arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.
İkili arasında çıkan kavga hararetlenince Karakoç elindeki bıçakla Burdur'u yaraladı.
Bunun üzerine Ayhan Burdur belindeki tabancasını çıkararak Karakoç'u koltuk altından vurdu.
Daha sonra Burdur ve Neslihan Ö., olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekipleri yaralı adamı fark etti
Ağır yaralanan Mehmet Karakoç, devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi.
Polis memurlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan Mehmet Karakoç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dayanamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde Ayhan Burdur'u yakalayarak gözaltına aldı.
Hafif yaralanan Neslihan Ö. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Sevgilisi tarafından ölüm tehditi aldı
İfadesi alınan Neslihan Ö.'nün 18 Ocak'ta sevgilisi Ayhan B.'nin kendisini ölümle tehdit ettiği şikayetiyle emniyete başvurduğu ancak, bu kişinin aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi.
Polis ekipleri cinayete ilişkin soruşturmasına devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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