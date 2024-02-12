İstanbul'da korkunç kaza: Hamile kadın beton mikserinin altında kaldı Mendil satmak için yolun karşısına geçmek isteyen hamile kadını beton mikseri ezdi. Kadının ailesi olay yerinde sinir krizi geçirirken beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Korkunç olayın adresi İstanbul oldu.

Ataşehir ilçesinde saat 11.00 sularında mendil satan Asya Sarmaşık isimli hamile kadın, yolun karşısına geçmek istedi.

Beton mikserinin altında kaldı

O esnada beton mikserinin kör noktasında kalan kadın, mikserin altında kalarak karnındaki bebeğiyle feci şekilde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şoför gözaltına alındı

Olay yerine gelen ekipler çalışmalar sonrası cenazeleri kaldırırken, beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.

"Kör noktanın altına düşmüş galiba"

Olaya tanık olan Murat Güven, "Bizim aracımız kırmızı ışıkta duruyor yeşil yandığı zaman hareket ediyor. O esnada peçete satan kadın bir anda aracın önüne atlamış. Kör noktanın altına düşmüş galiba." ifadelerini kullandı.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Hayatını kaybeden kadının yakınlarına haber verildi.

Olayı duyan eşi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Sinir krizi geçiren aile üyeleri, polis ekipleri güçlükle sakinleştirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)