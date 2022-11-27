İstanbul'da korna çaldığı araçtakilerin saldırısına uğradı

Sancaktepe'de aniden önüne kıran otomobile korna çalan sürücü, korna çaldığı otomobildeki bir kadın ve erkek tarafından dövüldü.

Sancaktepe’de TEM otoyolu yan yolda babasıyla beraber otomobil ile yolda ilerleyen E.T., ışıklarda durduğu esnada aniden önüne kıran otomobile korna çaldı.

Bir süre sonra önde ilerleyen otomobil aniden durarak E.T.’nin otomobilinin önünü kesti. Otomobilden inen bir erkek ile kadın şahıs E.T.’ye saldırı girişiminde bulundu.

E.T.’nin babası da otomobilden inerek şahısları sakinleştirmeye çalıştıysa da başaramadı.

Bir süre boyunca otomobilden inmeyerek kendisine ve otomobiline saldıranları cep telefonu ile kayda alan E.T. daha sonra aracından indi.

iki parmağı kırıldı

Yaşanan arbede sırasında E.T.’nin iki el parmağı kırıldı. Taraflar yaşananların ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

"Trafik magandalarının durdurulması gerekiyor"

İHA'ya konuşan E.T., “Olay sabah saatlerinde oldu. Işıklarda beklerken selektör vermeden önüme kırdı. Sonra ilerlerken de ben kornaya dokundum toparlanması için. Bu sefer de araçtakiler indiler saldırmaya başladılar. Parmağımı kırdılar. İki parmağımda kırık var. Aracımın aynalarına zarar verdiler. Ön kaputuma oturdular. Çok ciddi hakaretler ve küfürlere maruz kaldım. Çok tedirgin oldum. Vatandaşlar gelip yardımcı oldular. Sonrasında polis çağırdım. Arabanın camlarını kapılarını kilitlemek zorunda kaldım çünkü her taraftan saldırdılar. Darp raporu da aldım. Bu tarz olayların özellikle kadına şiddetin önüne geçilmesi gerekiyor. Trafik magandalarının durdurulması gerekiyor. Korku dolu anlar yaşadım.” dedi.

Korna çaldığı araçtakiler saldırdı VİDEO