İstanbul’da kuaförde bıçaklı saldırı yaşandı

kuaföre gelen şahıs, tartıştığı arkadaşını acımazsızca bıçakladı. Korku dolu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda iki arkadaş arasında yaşanan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü.

Çukur Mahallesi’ndeki bir kuaförde meydana gelen olayda, kuaförde çalışan İran uyruklu Farshid A.I. (32) ile arkadaşı olan bir şahıs oturdukları yerde tartışmaya başladı.

ARKADAŞININ SALDIRISINA UĞRADI

Karşılıklı olarak taraflar birbirlerine aralarında yaşanan durum hakkında bir süre yüksek sesle konuştu.

Daha sonra bir anda ayağa kalkan şahıs, belinden çıkardığı bıçakla Farshid A.I.’nın üzerine atlayarak saldırmaya başladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Neye uğradığını şaşıran İran uyruklu şahıs, alnından ve çenesinden yaralanırken, kuaförde bulunanlar saldırganı ayırarak iş yerinden çıkardı.

Yaralı A.I. ise, ayağa kalkarak aynadan aldığı bıçak darbelerine baktı. Sağlık ekipleri, yaralıyı ayakta tedavi etti.

Beyoğlu’nda kuaförde bıçaklı saldırı ViDEO

SALDIRGAN YAKALANDI

Yaşanan olayın ardından kuaför sahibinin arkadaşı, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyerek saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalandı.