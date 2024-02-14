İstanbul'da kuryelere ayrı asansör sosyal medyayı ikiye böldü Kadıköy'de bulunan lüks bir sitede, kuryeler için ayrı bir asansör yapılması tepki çekti. O anları kayıt altına alan bir kurye durumu, 'Sekizinci sınıf insan muamelesi' olarak yorumlarken, kimileri ise uygulamayı doğru buldu.

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DHA

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu.

Ardından tartışmalar da beraberinde geldi.

Olayın adresi İstanbul'un Kadıköy ilçesi. Konu ise asansör...

Kuryeler için ayrı asansör

'Kalamış Rezidans' isimli bir sitede, sipariş getiren kuryelerin bina sakinlerinin kullandığı asansörden ayrı bir asansöre yönlendirildiği iddia edildi.

Site yönetimi talimatıyla uygulandığı iddia edilen uygulama, siteye sipariş götüren bir kuryenin o anları kayıt altına almasıyla ortaya çıktı.

Kimileri kuryeye hak verirken kimileri ise uygulamayı doğru buldu.

"Sekizinci sınıf insan muamelesi"

Sosyal medyadaki paylaşımı yapan kurye, asansörün içinde çektiği videoda, "Kuryeler için asansör yapmışlar, bir de içine hava filtresi takmışlar. Herhalde kuryelerin mikrobu bina sakinlerine geçmesin diye. Bu asansör bir de yavaş gidiyor, insanların bindiği diğer asansör daha hızlı gidiyor. Bildiğin böyle sekizinci sınıf insan muamelesi." ifadelerini kullandı.

"Normal insanların kullandığı farklı"

Siteye sipariş bıraktığı görülen kurye Mahmut Baştaş, "Kurye ile site sakininin bindiği asansör ayrı. Büyük tarzda kullanışlı bir asansör, normal insanların kullandığı farklı, kuryelerin, çalışmak için gelenlerin asansörü farklı." şeklinde konuştu.

"Ayrımcılık olarak karşımıza çıkmakta"

Durumun hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Iyaz Çimen, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasamız eşitliği temel alarak, kişilerin dini, cinsi, ırkıyla ilgili ayrım yapılamayacağını bize söylüyor. Bu noktada toplum içerisinde de sizler insanları herhangi şekilde işi, mesleğiyle insanı ayrımcılığa maruz bırakırsanız ki buradaki asansör kullanımı da aynı şekilde bir ayrımcılık olarak karşımıza çıkmakta. Bununla ilgili, Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun yaptırımları söz konusu olabilir.

Bu yaptırımlar tabii ki nitelik olarak idari para cezası niteliğinde olduğundan bir suç teşkil etmemekle birlikte kabahat olarak isimlendirilmekte, karşılığında da kurumun kesmiş olduğu idari para cezalarının uygulanması söz konusu olabilecektir. Ayrımcılığa maruz kalan kişilerin, kuruma başvuru yapmaları, akabinde kurumun gerçekleştirebileceği idari soruşturması neticesinde bahsettiğimiz cezai müeyyidenin uygulanabileceğini söyleyebiliriz."

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)