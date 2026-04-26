Trump paylaştı: Silahlı saldırganın salona girdiği anlar

ABD'yi ayağa kaldıran olay...

ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla Washington’daki bir otelde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği düzenlendi.

Ancak bu defa düzenlenen yemeğe damga vuran Başkan Trump'tan gelen açıklamalar değil silahlı saldırı girişimi oldu.

SİLAH SESLERİ SONRASI SALONDAN ÇIKARILDI

Donald Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan söz konusu saldırganın Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yakalanan saldırganın fotoğrafını paylaştı.

31 YAŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İlk belirlemelere göre California eyaletinden geldiği tespit edilen saldırganın elleri arkadan kelepçeli ve üstü çıplak bir şekilde yerde yattığı görüldü.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şahsın 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunu belirtiyor.

SALONA GİRDİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI

Öte yandan Donald Trump, Truth Social hesabından saldırganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde saldırganın hızlıca otel lobisine daldığı anlar ve Gizli Servis ekiplerinin müdahale ettiği anlar yer aldı.

YERDE KELEPÇELİ ŞEKİLE TUTULDU

Saldırganın Trump'ın güvenlik ekibi tarafından gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülerde ortaya çıktı.

Üstünde herhangi bir kıyafet olmayan şahsın yerde kontrol altında tutulduğu görüldü.

"OLDUKÇA HAREKETLİ BİR AKŞAMDI"

ABD Başkanı Trump olayın ardından yaptığı ilk açıklamada "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı.

Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK ETKİYİ YARATANLAR, EN ÇOK ÜZERİNE GİDİLENLERDİR"

Saldırının İran ile bir ilgisi olmadığını düşündüğünü belirten Trump, "En büyük etkiyi yaratan insanlar, üzerine en çok gidilen insanlardır.

Bundan onur duyduğumu söylemekten nefret ediyorum." dedi.