Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi de Çağdaş Altay olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Victor Osimhen

Fenerbahçe: Ederson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca

DERBİ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 3 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, topladığı 71 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ DERBİ

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı.

İkinci randevu ise Süper Kupa finalinde yaşandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda 32. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, derbi müsabakasına sarı kart sınırında 7 isimle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi derbide kart görmeleri durumunda Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

GALATASARAY, MİLLİ ARADAN İYİ DÖNEMEDİ

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen aradan sonra çıktığı 5 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, milli aranın ardından ilk maçına 28. haftada Trabzonspor deplasmanına çıktı.

Sahadan 2-1 yenik ayrılan Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu.

İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın milli aradan sonra ligde çıktığı 4. maç deplasmandaki Gençlerbirliği müsabakası oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray, 5. resmi maçını ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile sahasında yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

FENERBAHÇE, BÜYÜK AVANTAJ TEPTİ

Ligdeki son maçında evinde Rizespor ile berabere kalarak 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.

Fenerbahçe, rakibini yenerek son 3 haftaya şampiyonluk umutlarını taşımayı hedefliyor.

Ligin ilk yarısında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da ise Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda ikili averajda da avantaj sağlayacak.

OSIMHEN FORMA GİYECEK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

ASENSIO OYNAYACAK

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

GALATASARAY, SON 33 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 10 lig maçında 1 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 derbiden galibiyetle ayrılan taraf olurken, 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan ilk derbiden galibiyetle ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertliler, 18 Mart 2011 tarihinde Seyrantepe'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin gollerini Semih Şentürk ve Alex de Souza kaydederken, Galatasaray'ın tek golünü Colin Kazım-Richards attı.

Bu karşılaşma, aynı zamanda Galatasaray'ın yeni evi Seyrantepe'de yaşadığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.