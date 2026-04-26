Kastamonu'da motosiklet ile scooter çarpıştı: Çocuk ağır yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi 100. Yıl Caddesi'nde 9 yaşındaki Ö.K., kullandığı elektrikli scooter ile seyir halindeyken kaldırımdaki köprüye dönmek için bir anda yavaşladı.

Bu sırada aynı istikametten gelen E.N. yönetimindeki motosiklet, scooter ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yola savrularak yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılarda E.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hayati tehlikesi bulunan Ö.K. ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde caddede yavaştan scooterın sola dönüş yapmaya çalıştığı sırada motosikletin çarptığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de sürükleniyor.

Daha sonra motosiklet sürücüsü kalkarak küçük çocuğa müdahale etmeye çalışıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.