İstanbul'da kuyumcu soyguncularına lüks rezidansta baskın İstanbul'da kepenklerini kırarak girdikleri kuyumculardan milyonlarca liralık soygun yapan 9 kişilik şebeke, kaldıkları rezidansta yakalandı.

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DHA

İstanbul'un Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde meydana gelen soygunlar sonrası polis tarafından soruşturma açıldı.

3 kuyumcuda meydana gelen soygunlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin plakaları değiştirilmiş çalıntı araçlarla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin kuyumcularda bulduklarını poşetlere koyarak çaldıkları anları da işyeri kameralarına yansıdı.

9 zanlı, silahlarıyla birlikte yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslere operasyon yapıldı. Kiraladıkları havuzlu lüks rezidanslarda kaldıkları belirlenen 9 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 77 mermi ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 adet bilgisayar, takip cihazı, 6 yüz 24 bin 150 lira, 7200 dolar, altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları çıktı

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Sipan K.(27)’nın daha önceden 36 suç kaydı olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin ayrıca 4 ayrı olaydan arandığı öğrenildi. Şüpheli Sabri S.’ün de 2 aranması bulunduğu ayrıca hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

10 hırsızlık olayının failleri

Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada sonucunda şüphelilerin 3 ayrı kuyumdan hırsızlık, Küçükçekmece’de bir evden hırsızlık, oto ve plaka hırsızlığı suçlarının aralarında bulunduğu 10 olayın failleri olduğu belirlendi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)