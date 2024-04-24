İstanbul'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Küçükçekmece ilçesinde saat 10.30 sıralarında 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek vitrinde bulunan altınları almaya çalıştı.
Kuyumcu ateş açtı
Kuyumcu, şüphelileri durdurmaya çalışırken silah kabzasıyla yaralandı. Vitrinde bulunan altınların bir kısmını alan şüpheliler olay yerinden kaçmaya çalışırken kuyumcu peş peşe ateş etti.
2 şüpheli kaçtı
Şüphelilerden biri çevredekiler tarafından yakalandı. Sandalye ile vurulan şüpheli, yere yatırıldıktan sonra linç edilmek istendi. Diğer iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
"Vatandaşlar hırsızlardan birini etkisiz hale getirdi"
Olayı gören Turan Şeker, "3 hırsız kuyumcuya girmiş dükkanı soyuyorlardı. Bir hırsız camı kırıp dışarı çıkarken, vatandaşlar onu etkisiz hale getirdi. İki kişi silah sıkarak kaçtılar. Sonra polisler geldi. Yerlerde mermi kovanları var. Tezgahtaki bilezikleri çantaya doldurup götürdüler." dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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