İstanbul'da kuyumcu vurgunu: 1 şüpheli yakalandı, 2'si kaçtı Sabah saatlerinde kuyumcuya giren 3 şüpheli vitrinde bulunan bilezikleri alıp kaçarken, 1 soyguncu vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Küçükçekmece ilçesinde saat 10.30 sıralarında 3 kişi, kuyumcu dükkanına girerek vitrinde bulunan altınları almaya çalıştı.

Kuyumcu ateş açtı

Kuyumcu, şüphelileri durdurmaya çalışırken silah kabzasıyla yaralandı. Vitrinde bulunan altınların bir kısmını alan şüpheliler olay yerinden kaçmaya çalışırken kuyumcu peş peşe ateş etti.

2 şüpheli kaçtı

Şüphelilerden biri çevredekiler tarafından yakalandı. Sandalye ile vurulan şüpheli, yere yatırıldıktan sonra linç edilmek istendi. Diğer iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Vatandaşlar hırsızlardan birini etkisiz hale getirdi"

Olayı gören Turan Şeker, "3 hırsız kuyumcuya girmiş dükkanı soyuyorlardı. Bir hırsız camı kırıp dışarı çıkarken, vatandaşlar onu etkisiz hale getirdi. İki kişi silah sıkarak kaçtılar. Sonra polisler geldi. Yerlerde mermi kovanları var. Tezgahtaki bilezikleri çantaya doldurup götürdüler." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)