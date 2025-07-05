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İstanbul'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi

Ümraniye'de 5 kişi silahlı soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşanırken, olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Şüpheliler, geldikleri araçla kaçarken, polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA İHA
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İstanbul Ümraniye'de silahlı 5 kişi otomobille kuyumcunun önüne geldi.

Araçtan inen şüpheliler, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

OLAY SIRASINDA ARBEDE YAŞANDI

Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşandı.

Bu sırada olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi.

BÖLGEDEN KAÇARAK UZAKLAŞTILAR

Kısa sürede olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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