İstanbul'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi

İstanbul Ümraniye'de silahlı 5 kişi otomobille kuyumcunun önüne geldi.
Araçtan inen şüpheliler, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.
OLAY SIRASINDA ARBEDE YAŞANDI
Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşandı.
Bu sırada olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi.
BÖLGEDEN KAÇARAK UZAKLAŞTILAR
Kısa sürede olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.