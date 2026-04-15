Kahramanmaraş'ta saldırganın cenazesi okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı

Türkiye yasta..

Şanlıurfa'nın ardından bir okula silahlı olayı daha Kahramanmaraş'ta yaşandı.

Kentte bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na, bir ortaokul öğrencisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 13 kişinin de tedavisi sürüyor.

5 silah ve 7 şarjör ile olay yerine gelen saldırganın, aynı okulda eğitim gören bir 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN CENAZESİ ZIRHLI ARAÇLA ÇIKARILDI

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar eden saldırgan 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı.

KALABALIK ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık, aracı durdurmaya çalıştı.

Polis aracı, kalabalığın arasından güçlükle bölgeden uzaklaştı.