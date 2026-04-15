Almanya: Türkiye, ABD ile İran arasında özel bir arabulucu konumunda

Orta Doğu'da günler öncesine göre daha sakin saatler yaşanıyor.

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılırken müzakere masası da yeniden kuruldu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen görüşmelerin ilk turundan sonuç alınamazken ikinci turun önümüzdeki günlerde yapılmasının beklendiği aktarıldı.

KALICI BARIŞ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Öte yandan üçüncü ülkelerde kalıcı bir barış için arabuluculuk çabalarını sürdürüyor.

Bu ülkeler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çalışmalar yürüten Türkiye de yer alıyor.

ALMANYA'DAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de düzenlenen Sudan Konferansı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında ABD ile İran arasında müzakereler hakkında konuştu.

Wadephul, Paris'teki zirvede ABD ile İran arasındaki müzakerelerin devamı yönündeki çabalara destek vermek istediklerini belirterek, "Elbette bu çatışma askeri yolla çözülemez, müzakereler yoluyla çözülmelidir ve bu nedenle bunu destekliyoruz. Elbette ABD ve İsrail'deki yakın ortaklarımızla ve özellikle de Körfez Bölgesindeki komşu ülkelerle temas halindeyiz." dedi.

"TÜRKİYE, ÖZEL BİR ARABULUCU KONUMUNDA"

Gösterilen tüm çabaları desteklediklerini ifade eden Wadephul, "Özellikle Türkiye ve Mısır özel bir arabulucu konumundadır ve bunun için çok minnettarız. Bu konuda diplomatik katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ABD BASININA GÖRE ANLAŞMA YAKIN

ABD basınından Axios'ta barış konusunda arka planda yapılan görüşmelerin ilerlediğini ve bir anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.

Gazete, Pakistan, Mısır ve Türkiye'den arabulucuların ateşkes bitmeden önce farklılıkların giderilmesi için çabaladığını yazdı.