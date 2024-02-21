İstanbul'da laptop hırsızlığı: 350 bin TL'lik ürün çaldılar Arabayla yanaştıkları telefon tamircisinin kepenklerini levyeyle kırarak dükkana giren hırsızlar, 350 bin TL değerinde laptop ve telefonu çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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DHA

İstanbul'da hırsızların adresi, telefon tamircisi oldu.

Bağcılar ilçesinde bulunan bir laptop ve telefon tamir eden dükkana çalıntı bir araçla 4 hırsız yaklaştı.

7. denemede girdiler

6 kez dükkanın önüne gelen fakat insanların geçmesi sebebiyle dükkana giremeyen hırsızlar, 7. denemelerinde levyeyle kepenkleri kırarak iş yerine girmeyi başardı.

27 adet laptop çaldılar

Sürünerek dükkana giren 2 şüpheli, aralarında müşterilerin cep telefonu ve laptoplarının da bulunduğu 350 bin lira değerindeki 27 laptop ve 3 cep telefonunu çalarak hızla ortadan kayboldu.

O anlar kamerada

Hırsızların laptop ve telefonları çaldıkları anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Müşterilerin çalınan laptoplarında büyük sıkıntı yaşıyorum"

İş yeri sahibi İskender Bekbasan, "Gece hırsızlar girmiş dükkanıma, 27-28 tane laptopu çalmışlar. Müşterilerin cihazları vardı, onları çalıyorlar. Alarm çalmasına rağmen içeri giriyorlar, hiçbir şeyden korkmadan. Etraftan geçen insanlar var ama onlar müdahale edemiyorlar. Cihazların bulunmasını talep ediyorum. Çünkü müşterilerimin cihazlarının içerisinde bilgileri olanlar var. Müşterilerin çalınan laptoplarında büyük sıkıntı yaşıyorum.

"Bir süre devam edeceğim ama sonra bırakmayı düşünüyorum"

Kendim bulmaya çalıştım ama herhangi bir sonuca ulaşamadım şu ana kadar. Müşterileri aradım, hepsine durumu izah ettim. Anlayışla karşılayan da oldu, zorluk çıkaran da oldu, haklılar. 350 bin liralık zararın yanından manevi olarak da büyük zararım var. Bir de dükkanı yeni açmıştım. Psikolojik olarak da bu olay bana çok ağır geldi. Bir süre devam edeceğim ama sonra bırakmayı düşünüyorum. 3 aydır gecemi gündüzüme kattım, buranın tadilatı için. Tam kafama göre dizayn ettim derken böyle bir şey başıma geldi." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)