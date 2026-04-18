İran, Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha kapattı

Bir gün bile sürmedi...

Geçtiğimiz günlerde İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkesin ardından önemli bir gelişme yaşandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

TRUMP 'ABLUKA DEVAM EDECEK' DEDİ

İran'ın duyurusunun ardından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a teşekkür etti.

Ancak teşekkür mesajından dakikalar sonra bir açıklama daha yapan Trump, İran'ın kararına rağmen yüzde 100 anlaşma sağlanana kadar Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın devam edeceğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILDI

ABD Başkanı'nın bu sözlerinden saatlerden sonra İran'dan yeni bir misilleme hamlesi geldi.

İran, İran, ABD’nin deniz ablukasının devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurdu.

SIKI DENETİME GERİ DÖNÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan açıklamada ABD’nin müzakere sürecindeki taahhütlerine uymadığı iddia edildi.

Açıklamada Tahran, boğazdaki geçiş serbestisini askıya alarak "eski sıkı denetim" dönemine geri dönüldüğünü açıkladı.

"AMERİKALILAR KORSANLIK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRDÜLER"

İran Hatemü’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran’ın iyi niyet göstergesi olarak bir süredir bazı gemilerin geçişine izin verdiğini ancak bu durumun değiştiğini belirterek "Daha önce varılan mutabakat gereği, İran İslam Cumhuriyeti iyi niyetle sınırlı sayıda tanker ve ticari geminin geçişine onay vermişti.

Ancak maalesef Amerikalılar taahhütlerini defalarca ihlal ederek korsanlık faaliyetlerini sürdürdüler. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın kontrolü yeniden eski durumuna döndürülmüştür." ifadelerini kullandı.

GEMİ TRAFİĞİ OLUŞMUŞTU

Dün boğazın açılmasının ardından MarineTraffic verilerine yansıyan görüntülerde, enerji sevkiyatı yapan tankerler ile ticari kargo gemilerinin boğaz girişinde uzun kuyruklar oluşturduğu görülmüştü.

BRENT PETROL YENİDEN 100 DOLARI GEÇEBİLİR

Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştiği aktarılıyor.

Boğazı açma kararı sonrası petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşanırken, brent petrolün tekrar 100 doların üstüne çıkması bekleniyor.