Özgür Özel'in Pedro Sanchez hayranlığını paylaşan Şirin Payzın, alay konusu oldu

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen İlerici Küresel Seferberlik toplantısının ilk gününde liderler resepsiyonu gerçekleştirildi. Etkinlik, farklı ülkelerden siyasi isimleri bir araya getirdi.

ÇOK SAYIDA LİDERLE TEMAS

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resepsiyon kapsamında ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sánchez başta olmak üzere Almanya, İngiltere ve Kosova’dan gelen üst düzey isimlerle görüştü.

Toplantıda ayrıca Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de temaslarda bulundu.

Etkinlik sonunda liderler toplu aile fotoğrafında bir araya gelirken, uluslararası katılımcılar arasındaki diplomatik temaslar dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SANCHEZ'E BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Resepsiyon sırasında Özgür Özel’in Pedro Sanchez ile yaptığı görüşme ve sohbet anları dikkat çekti. İkilinin samimi diyalogu, etkinliğin öne çıkan kareleri arasında yer aldı.

"HAYRAN HAYRAN BAKIŞLARI" ŞİRİN PAYZIN PAYLAŞTI, DALGA KONUSU OLDU

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, Özgür Özel'in İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüntüleri alay konusu oldu.

Payzın, gelen tepkiler sonrasında CHP'nin İletişim sayfası video yerine iki kare fotoğrafı 'Dostlar bir arada' notuyla paylaştı.