İran 2. tur müzakerelere onay vermedi

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan savaş, diplomasi trafiğiyle devam ediyor.

Saldırılar İran2ın nükleer tesislerini, askeri ve hükümet hedeflerini vururken sivil kayıplara da yol açtı.

İRAN ABD'NİN TEKLİFLERİNİ REDDETMİŞTİ

İran, misilleme olarak İsrail, ABD üsleri ve bölge müttefiklerine füze-drone saldırıları düzenledi, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel petrol ticaretini aksattı.

Karşılıklı saldırı ve açıklamalar devam ederken, Pakistan arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmelerde İran, ABD'nin geçici ateşkes tekliflerini reddetti.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇIN' TEHDİTLERİ

İran, kalıcı barış, yaptırımların kaldırılması, savaş tazminatı ile bölgesel çatışmaların sonlandırılması gibi talepler içeren 10 maddelik kendi planını sundu.

Bu süreçte Trump yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'ın altyapısına yönelik tehditlerini yineledi.

GEÇİCİ ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Pakistan'In yoğun arabuluculuğuyla iki haftalık geçici ateşkes ilan edildi.

Ateşkesin 22 Nisan'da sona ermesi planlanıyordu ancak taraflar arasındaki güvensizlik nedeniyle ateşkes ihlalleri kayda geçti.

İLK TURDAN ANLAŞMA ÇIKMADI

ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin ilk turu, 11-12 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapıldı.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance, İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf başkanlık etti.

21 saat süren maraton görüşmelerden anlaşma çıkmadı.

Vance, "İran bizim şartlarımızı kabul etmedi." diyerek özellikle nükleer silah geliştirmeme ve buna yönelik araçları edinmeme konusunda 'temel taahhüt' eksikliğini gerekçe gösterdi.

İran tarafı ise tek seansta anlaşma beklenmediğini, ABD'nin 'aşırı talepler' ve 'hedef değiştirme' tutumu nedeniyle güvenin sağlanamadığını belirtti.

İRAN İKİNCİ TUR MÜZAKERELERE ONAY VERMEDİ

İlk turun başarısızlığının ardından ikinci tur müzakereler için diplomasi trafiği hızlandı.

Pakistan, arabuluculuğu sürdürerek Ordu Komutanı General Asım Munir'in 16 Nisan'da Tahran ziyaretini gerçekleştirdi.

Munir, İran Meclis Başkanı Kalibaf ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi ile görüşerek arabuluculuk raporunu sundu.

Ancak İran tarafı, Vaşington'un 'samimiyetine' dair ciddi şüpheler taşıdığını açıkça dile getirdi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre Tahran, net taahhütler olmadan yeni bir turun 'sonuçsuz kalacağına' inanıyor ve bu nedenle ikinci tur için henüz resmi onay vermedi.