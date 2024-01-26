İHA
İstanbul Ümraniye İlçesi Mehmet Akif Mahallesi, Tavukçuyolu Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks otomobil, seyir halindeyken virajı alamadı.
Virajı alamayan otomobil, yolun sağında park halinde bulunan vince çarptı.
Kazada ölen veya yaralanan olmazken, lüks araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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