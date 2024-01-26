Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da lüks otomobil hurdaya döndü! Vince çarpınca...

İstanbul'da lüks otomobil hurdaya döndü! Vince çarpınca... Ümraniye'de seyir halindeki otomobil virajı alamayarak yolun sağında park halinde olan vince çarparken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.