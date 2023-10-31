İstanbul'da madde bağımlıları için duvarlı önlem Avcılar'da kentsel dönüşüm konusunda anlaşamayınca mahkemelik olan bina sakinlerinin terk ettiği 4 katlı apartman, madde bağımlılarının uğrak yeri oldu. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine ise belediye önlem aldı.

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DHA

İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Girne Sokak kesişiminde bulunan 4 katlı Özgür Apartmanı için iki yıl önce kentsel dönüşümü kararı çıktı.

Binada oturan vatandaşların karşı çıkması üzerine apartman yıkılmadı.

Geçen süre içerisinde bina tamamen boşaltılırken, yıkım firması kapı ve pencere başta olmak üzere kullanılabilecek parçaları söküp götürdü.

Dış cephelere duvar örüldü

Bina evsiz ve bağımlıların mekanı haline geldi, binada zaman zaman yangın çıkmış, itfaiyenin çabası ile çevre binalara sıçramadan söndürülmüştü.

Geçen Eylül ayında binada kalan evsizlerden biri bıçakla ağır yaralanmıştı. İçinin yanı sıra çevresi de çöp ile dolu olan Özgür Apartmanı'ndan şikayetlerin artması üzerine Avcılar Belediyesi tarafından bir ekip görevlendirildi. Ekip, binanın giriş kapısı ve boşaltılan binaların olduğu dış cephelere duvar ördü.

Binanın hemen yakınında bulunan kentsel dönüşüm firması sahibi Aykut Çimendur, "Bu binada maliklerle anlaşamama söz konusuydu. Uzun buradaki binanın cam, çerçeveleri söküldü, bir kişi bıçaklandı, burada bir iki defa yangın olduğu söyleniyor.

Şikayetler üzerine Avcılar Belediyesi'nden görevlendirilen ekip, giriş ve dükkan girişlerini ördü, biz de bu pislikten kurtulduk. Uzun süre bina içine kim olduğunu bilmediğimiz insanlar geldi, kaldı. Polis ve zabıta kovaladı" dedi.

"10 gün içinde yıkılacak"

Yakında iş yeri bulunan İhsan Köçer ise, iki yıldan bu yana binanın aynı halde olduğunu ifade ederek, "Tabiri caizse ipini koparan buraya geldi. Rahatsız olduk. Şikayetlerde bulunduk.

Muhtarımız devreye girdikten sonra duvar ördüler. Binanın 10 gün içerisinde yıkılması bekleniyor. Duvardan sonra kimse yok.

Duvar örülmeden önce parça parça kırıp kendilerine yol yaptılar. Şu anda bir sıkıntı yok. Ama bir çekice bakar, komple yıkılması gerek. Bakın etrafı çöp dolu" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)