İHA
Caydırıcı cezalar uygulanmasına rağmen magandaların olayları bitmiyor...
Bu defa magandalar, İstanbul Gaziosmanpaşa'da ortaya çıktı.
Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de geçtiğimiz gece iki şahıs, ellerine aldıkları tüfeklerle havaya arka arkaya ateş açtı.
Eğlence anlayışları "Pes" dedirtti
Sokak ortasında ateş açan magandalar, yanlarında bulunan üçüncü kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahısların eğlence adı altında arka arkaya tetiğe basarak güldükleri görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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