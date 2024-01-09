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İstanbul'da magandalar sokak ortasında ateş açtı

İstanbul'da magandalar sokak ortasında ateş açtı Gaziosmanpaşa’da iki şahıs sokak arasında havaya tüfeklerle ateş açarken, o anları ise yanlarında bulunan başka bir şahıs kayda aldı.