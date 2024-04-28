Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu 34. hafta maçında Panathinaikos, Aris'i ağırladı.
Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.
AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.
Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2 yenerken Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü.
AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı.
Fatih Terim'e ıslıklı protesto
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmak için saha içine giren Fatih Terim'i gören Panathinaikos taraftarları tecrübeli teknik adama tepki gösterdi.
Taraftarlar şampiyonluktan uzaklaşılmasının sorumlusu olarak gördükleri Terim'i ıslıkla protesto etti.
Yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yapan Terim, şu ifadeleri kullandı:
Büyük bir avantajı kaybettik. Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde dev bir avantajı kaybettik.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış